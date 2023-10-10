فرنسا تعلن تنظيم رحلةٍ جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة "إير فرانس" أنها ستنظّم رحلةً جوية بعد غدٍ الخميس، لإجلاء رعاياها الراغبين بمغادرة إسرائيل، في ظل الحرب المستمرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن الناقل الفرنسي سينظم "رحلة خاصة هذا الخميس" لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون.

وأكدت كولونا أن عدد الفرنسيين الذين قتلوا من جراء عملية حركة حماس السبت ارتفع إلى ثمانية، وأن 20 آخرين، بينهم طفل، في عداد المفقودين "وعلى الأرجح تعرضوا للخطف".

وفي الـ 7 اكتوبر تشرين الأول الجاري، أطلقت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، شملت هجوماً برياً وجوياً وبحرياً وتسللاً إلى مستوطنات في "غلاف غزة".

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان مسؤولٌ رفيع المستوى في البنتاغون، أن بلاده لا تستبعد تدخلاً لتحرير الرهائن الأميركيين من قبضة حركة حماس بقطاع غزة.

المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، كشف أن "حركة حماس قتلت 11 أميركياً وتحتجز آخرين وتهدد بإعدامهم"، وفق ما نقلته سكاي نيوز.

وأضاف: الولايات المتحدة تأخذ بجدية عالية سلامة مواطنيها وأمنهم".

ولفت إلى أن البنتاغون وتحديداً رئاسة الأركان "تعقد اجتماعات مفتوحة ومتواصلة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية للبحث في الخيارات والخطط التي يمكن من خلالها تحرير الرهائن وحماية الشعب الإسرائيلي".

وبحسب معلوماته، التي قال إنها غير نهائية، فإن نحو 150 رهينة إسرائيلية وأميركية محتجزة لدى حركة حماس في غزة.