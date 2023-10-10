سيناتور أميركي يدعو إلى ضرب إيران في حال قتلت حماس الرهائن

أربيل (كوردستان 24)- طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، بضرب إيران في حال أقدمت حماس على قتل الرهائن الأميركيين والإسرائيليين.

ودعا غراهام بتهديد إيران بتفجير مصافي النفط الخاصة بها وإخراجها عن العمل، إذا قتلت حماس رهينة أميركية أو إسرائيلية.

وأضاف السيناتور البارز: "لقد حان الوقت الآن لنقل الحرب إلى الفناء الخلفي للنظام الإيراني"، وفق ما نقلته قناة فوكس نيوز الأميركية.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان مسؤولٍ رفيع المستوى في البنتاغون، أن بلاده لا تستبعد تدخلاً لتحرير الرهائن الأميركيين من قبضة حركة حماس بقطاع غزة.

المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، كشف أن "حركة حماس قتلت 11 أميركياً وتحتجز آخرين وتهدد بإعدامهم"، وفق ما نقلته سكاي نيوز.

وأضاف: الولايات المتحدة تأخذ بجدية عالية سلامة مواطنيها وأمنهم".

ولفت إلى أن البنتاغون وتحديداً رئاسة الأركان "تعقد اجتماعات مفتوحة ومتواصلة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية للبحث في الخيارات والخطط التي يمكن من خلالها تحرير الرهائن وحماية الشعب الإسرائيلي".

وبحسب معلوماته، التي قال إنها غير نهائية، فإن نحو 150 رهينة إسرائيلية وأميركية محتجزة لدى حركة حماس في غزة.

من جهة أخرى، أعرب مسؤولٌ بوزارة الدفاع الأميركية عن قلق في البنتاغون "من نشاط حزب الله، وأي قرار خاطىء يمكن أن يتخذه لفتح جبهة ثانية سيكون له حساباته".

وحذر المسؤول، حزب الله من التدخل في جولة القتال الدائرة، قائلاً إن "على حزب الله ألا يمتحن رغبة واشنطن والتزامها في دعم إسرائيل والدفاع عنها".

وأشار المسؤول الأميركي إن"أحد الأسباب التي ستدفع البنتاغون إلى زيادة حجم قواته في الشرق الأوسط، وتحديداً في مياهه قبالة شواطىء لبنان وسوريا هو أن مجموعات مدعومة من إيران مثل حزب الله يمكن أن توسّع دائرة النزاع".