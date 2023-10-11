إسرائيل تلوّح بهجومٍ بري عنيف على غزة

أربيل (كوردستان 24)- لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتنفيذ هجومٍ بري عنيف على غزة، في ظل استمرار القصف الجوي على القطاع المحاصر.

وقال الوزير الإسرائيلي للجنود قرب سياج غزة: "حماس تريد التغيير وستحصل عليه، فما كان في غزة لن يكون موجوداً بعد الآن".

وأضاف: "بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقاً من الأرض أيضاً، سيطرنا على المنطقة منذ اليوم الثاني ونحن في حالة هجوم وستشتد حدته".

وفي وقتٍ سابق، تعهّدت إسرائيل بالتصعيد في ردّها على هجوم حماس، بعد إعلان الجيش أن طائراتها الحربية قصفت أكثر من 200 هدف خلال ليل الثلاثاء في حيٍّ بمدينة غزة.

وكانت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة على غلاف غزة فجر السابع اكتوبر تشرين الأول الجاري.

في حين أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" رداً على الهجوم الفلسطيني الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصاً وإصابة أكثر من 2700 آخرين، وفق ما أعلنته إسرائيل.

بينما أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل 900 شخص وإصابة أكثر من 4600 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.