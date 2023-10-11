مجلس وزراء كوردستان يناقش آخر المستجدات في تدقيق سجلات الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، لمناقشة عدة ملفات.

ومن المقرّر أن يناقش المجلس في الجزء الأول من اجتماعه، آخر الخطوات التي أنجزها الفريق المشترك للرقابة المالية الاتحادية وإقليم كوردستان بخصوص مراجعة سجلات موظفي الإقليم ورواتبهم.

وفي جزءٍ آخر من الاجتماع، سيبحث المجلس مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى تركيا عبر ميناء جيهان، وآخر نتائج المباحثات بهذا الشأن بين بغداد وأنقرة.

أما الجزء الثالث من الاجتماع، فسيتم تخصيصه لعرض ملخصٍ عن أوضاع المكونات المتعايشة في إقليم كوردستان.