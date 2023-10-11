إدراج الطب بجامعة كرميان ضمن منظمة كليات الطب العالمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، عن إدراج كلية الطب بجامعة كرميان ضمن البرامج التدريبية في منظمة كليات الطب للجامعات العالمية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أنه بعد جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة كوردستان، تم تسجيل كلية الطب جامعة كرميان، رسمياً في منظمة كليات الطب للجامعات العالمية (World Directory of Medical Schools) ضمن البرامج التدريبية بجامعات العالم.

وأضافت دائرة الإعلام والمعلومات في بيانٍ لها، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "هنّأت جامعة كرميان، وتأمل أن يكون هذا الإنجاز العلمي المهم نقطة انطلاق لتسجيل الكليات العلمية والتعليمية الأخرى".

وأكّدت وزارة التعليم والبحث العلمي على "دعمها لتوفير كافة احتياجات كلية الطب من البنى التحتية والموارد البشرية".

وتعمل منظمة كليات الطب للجامعات العالمية بالتوأمة مع كيانات عالمية هي الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME في فرنسا، ومنظمة تطوير التعليم الطبي والأبحاث الطبية FAIMER في أميركا.

وتهدف هذه المنظمات والكيانات العالمية إلى تطوير الجودة في التعليم الطبي، وضمان أعلى المستويات العلمية والأخلاقية في مهنة الطب.