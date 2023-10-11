الجيش الإسرائيلي يعلن وصول أول طائرة مساعدات عسكرية أميركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية، عقب الوعود التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن بالاستمرار في دعم إسرائيل وعدم التخلي عنها.

وقال بايدن في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل وتدعمها في حربها ضد حركة حماس، مندداً بهجوم حماس، واصفاً ما أقدمت عليه الحركة بـ"الفظائع الإرهابية".

وأوضح بايدن أنه قرر إرسال حاملة الطائرات إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض لغايات الردع، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لنقل أي أصول عسكرية أميركية كلما تطلّب الأمر.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي، وصول حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، تزامناً مع وصول أول طائرة أميركية تحمل ذخائر إلى تل أبيب.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد، اليوم الأربعاء، أن قواته قتلت ما لا يقل عن ألف مسلح فلسطيني تسللوا من غزة منذ مطلع الأسبوع.

كما جرى إرسال تعزيزات لكافة التجمعات السكانية في إسرائيل في ظل اتساع الأعمال القتالية لجبهات أخرى، وفق فرانس برس.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري، إن من بين أهداف حماس التي تم تدميرها في الهجوم المضاد على غزة نظاماً متطوراً لتعقب الطائرات.

يأتي ذلك، في وقتٍ تتواصل لليوم الخامس على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات القتلى ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.