سیاسة

نيجيرفان بارزاني: حل مشاكل العراق يكون بتطبيق النظام الاتحادي

author_image Kurdistan24 اربیل
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کوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية فيكتوريا تايلور.

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، وسبل حل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد.

وأكّد رئيس الإقليم على أن السبيل الأمثل لحل مشاكل العراق بشكلٍ عام، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي فيه، هو ترسيخ النظام الاتحادي وتنفيذه بشكله الصحيح.

من جانبه، أكّد الوفد الضيف دعمه للعراق وإقليم كوردستان من كافة الجوانب، لا سيما حلّ القضايا السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وتشجيع المستثمرين الأميركيين على الاستثمار في العراق وإقليم كوردستان.

وفي جزءٍ آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان تطوير العلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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