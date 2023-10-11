سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
نيجيرفان بارزاني وتوماس سيلر
نيجيرفان بارزاني وتوماس سيلر
کوردستان توماس سيلر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق، توماس سيلر والوفد المرافق.

وهنّأ نيجيرفان بارزاني السفير الجديد على توليه مهامه، متمنياً له الموفقية في عمله.

كما أعرب عن استعداد إقليم كوردستان  لتقديم الدعم له والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المواضيع.

من جانبه، عبّر سيلر عن سعادته بلقاء رئيس الإقليم والعمل في العراق، ولخص خططه المستقبلية في العراق وإقليم كوردستان، خاصةً في تعزيز الاقتصاد والاستقرار وحقوق الإنسان.

كما ناقش اللقاء، أوضاع اللاجئين وآليات الحد من الهجرة غير الشرعية، إضافةً للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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