ألمانيا تزوّد إسرائيل بطائرتين مسيرتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت ألمانيا أنها قدمت لاسرائيل طائرتين مسيرتين حربيتين من طراز "هيرون تي بي" لاستخدامها في حربها مع حماس.

وقالت وزارة الدفاع الالمانية في بيان لها "اسرائيل أرسلت طلباً الى الحكومة الفدرالية تطلب فيه الدعم لاستخدام طائرتين مسيرتين من طراز هيرون تي بي".

وأكد البيان ان "وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام الطائرتين المسيرتين بما يتفق مع الطلب".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الالمانية فإن "القوات المسلحة الالمانية تستأجر حالياً خمس طائرات مسيرة من هذا الطراز تستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الالمان في موقع باسرائيل".

وكانت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة على غلاف غزة فجر السابع اكتوبر تشرين الأول الجاري.

في حين أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" رداً على الهجوم الفلسطيني الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصاً وإصابة أكثر من 2700 آخرين، وفق ما أعلنته إسرائيل.

وفي وقتٍ سابق، تعهّدت إسرائيل بالتصعيد في ردّها على هجوم حماس، بعد إعلان الجيش أن طائراتها الحربية قصفت أكثر من 200 هدف في عدة مناطق بمدينة غزة.