وصول وزير الخارجية الامريكي الى إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى تل أبيب الخميس لإظهار تضامن بلاده بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يزور بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بينما أكدت واشنطن وقوفها جانب حليفتها الدولة العبرية التي تشن قصفا عنيفا على قطاع غزة.

وشنت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في "غلاف غزة"، أدى إلى مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي وإصابة الالاف على الأقل.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ1200 شخصا في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد، أمس الأربعاء 11 سبتمبر 2023، أن قواته قتلت ما لا يقل عن ألف مسلح فلسطيني تسللوا من غزة منذ مطلع الأسبوع.

كما جرى إرسال تعزيزات لكافة التجمعات السكانية في إسرائيل في ظل اتساع الأعمال القتالية لجبهات أخرى.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري، إن من بين أهداف حماس التي تم تدميرها في الهجوم المضاد على غزة نظاماً متطوراً لتعقب الطائرات.

يأتي ذلك، في وقتٍ تتواصل لليوم السادس على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي.