اقتصاد

إعفاء جمركي للمعدات والالات الزراعية في كوردستان

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في كوردستان انه من باب الدعم للمزارعين سيتم منح إعفاءات جمركية للمعدات والالات الزراعية، ويتم منحها لوحات مرورية مجاناً.

وقالت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان اليوم الخميس في مؤتمر صحفي "بعد تقديمنا طلباً لرئاسة الحكومة، أصدر مجلس وزراء كوردستان قرارين مهمين لصالح وزارة الزراعة والمزارعين في كوردستان".

القرار الاول، كما قالت وزيرة الزراعة والموارد المائية "يتضمن استيراد المعدات والالات الزراعية المتطورة التي يحتاج اليها مزارعوا كوردستان في مختلف قطاعات القطاع الزراعي، وقد شكلت وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة المالية لجنة مشتركة لهذا الغرض".

وفيما يتعلق بالقرار الثاني لمجلس الوزراء، أكدت بيكرد طالباني "سيكون هناك إعفاء جمركي للمعدات والالات والمستلزمات الزراعية التي يحتاجها مزارعوا كوردستان، ولا يتم انتاجها في كوردستان".

وبحسب وزيرة الزراعة والموارد المائية في كوردستان فإن "مجلس الوزراء قرر أيضاً إعفاد المعدات والالات الزراعية من الرسوم الجمركية وسيتم منح لوحات ترخيص مرورية مجانية للمعدات الزراعية، كدعم للمزارعين في كوردستان".

وأكدت بيكرد طالباني انه في إطار قراري مجلس الوزراء في كوردستان، تم التنسيق مع مجموعة شركات هارون وكذلك بنك جيهان، لتوفير معدات والالات زراعية متطورة للمزارعين، واليوم استلم إثنان من المزارعين جرارات زراعية".

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