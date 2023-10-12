مؤسسة كوردستان24 وجامعة صلاح الدين يوقعان مذكرة تفاهم

أربيل (كوردستان24)- وقعت مؤسسة كوردستان24 مذكرة تفاهم مع جامعة صلاح الدين اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023، وتتعلق المذكرة بالقسم الاقتصادي في المؤسسة للاستفادة من بحوث وخبراء واساتذة وطلاب جامعة صلاح الدين، لتحليل القضايا الاقتصادية التي تحظى بأهمية في كوردستان24 بالتصريحات الصحفية ونقاشات الخبراء الاقتصاديين في جامعة صلاح الدين.

وقال رئيس جامعة صلاح الدين الدكتور كامران يونس في تصريح لكوردستان24 "يسعدنا كرئاسة جامعة صلاح الدين توقيع مثل هذه المذكرة المهمة مع كوردستان24 في مجال الاقتصاد، والمشروع مخصص للتحليل الاقتصادي وسيكون ذو أهمية كبيرة لاقتصاد كوردستان".

وأضاف الدكتور كامران "يمكننا كجامعة صلاح الدين، كلية الادارة والاقتصاد من اساتذة وطلاب، العمل كفريق واحد مع مؤسسة كوردستان24، لتقديم الحلول اللازمة للمشاكل الاقتصادية والاستشارات والمقترحات ذات الصلة بحكومة كوردستان، وبشكل عام نعتبر المشروع مهماً للغاية".

وأوضح رئيس جامعة صلاح الدين سيتم مستقبلاً عقد اجتماعات ومؤتمرات مشتركة بين كوردستان24 وجامعة صلاح الدين.

وقال أحمد الزاويتي مدير عام مؤسسة كوردستان24 الاعلامية عن مذكرة التفاهم مع جامعة صلاح الدين "كوردستان24 كمؤسسة اعلامية معروفة في كوردستان وجامعة صلاح الدين كأعلى مؤسسة علمية وأكاديمية، رأينا انه من المهم ان يستفيد الجانبان من بعضهما البعض، ونحن كمؤسسة اعلامية لدينا قسم الاقتصاد، ولتسليط الضوء على المشاكل الاقتصادية بشكل اكاديمي والاهتمام والنهوض باقتصاد كوردستان، رأينا من المهم توقيع هذه المذكرة مع جامعة صلاح الدين، للاستفادة من الخبرات العملية والمستوى الاكاديمي للخبراء والاساتذة الاقتصاديين في القسم الاقتصادي في مؤسستنا".

وأضاف احمد الزاويتي "مذكرة التفاهم مع جامعة صلاح الدين تتكون من نقطتين اساسيتين، أهمها هي تغطية الانشطة الاقتصادية في كلية الادارة والاقتصاد التابعة لجامعة صلاح الدين، وكذلك الاهتمام ونشر بحوث اساتذة والخبراء الاقتصاديين في الجامعة، وبدورهم عليهم ان يكونوا مستعدين لارسال خبراء اقتصاديين وباحثين في كلما احتجنا اليهم للحديث على شاشة كوردستان24 لتحليل القضايا الاقتصادية المهمة".

وأشار الزاويتي الى انه "من الان فصاعداً سيكون هناك اجتماعات قسم الاقتصاد في مؤسسة كوردستان24 وكلية الادارة والاقتصاد في جامعة صلاح الدين لبحث القضايا المتعلقة بالاقتصاد، ويمكنهم ان يقدموا لنا مقترحات، ويمكن لقسمنا الاقتصادي ان يقدم لهم مقترحات ايضاً، ليستفيد الجانبان من بعضمها البعض".

وأعرب أحمد الزاويتي عن أمله في ان تتمكن مؤسسة كوردستان24 في توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات أخرى وفي مختلف المجالات.