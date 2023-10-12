سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً أمريكياً

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وفد أمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي فكتوريا تايلور تصدير نفط الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي فكتوريا تايلور.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر تطورات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، مع التأكيد على أهمية الحل الجذري للقضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما بعد زيارة رئيس الحكومة وما تمخض عنها من فرص إيجابية ينبغي اغتنامها لإيجاد الحلول.

واتفق الجانبان على وجوب أن يحصل متقاضو الرواتب في الإقليم، مثل سائر أقرانهم العراقيين، على رواتبهم عبر حكومة إقليم كوردستان بشكل طبيعي وسلس.

كما شهد الاجتماع تأكيداً على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان في أسرع وقت.

وجدد رئيس الحكومة التشديد على ضرورة احترام النظام الاتحادي في العراق والكيان الدستوري لإقليم كوردستان، وحماية حقوق جميع المكونات العراقية.

كذلك تناول الاجتماع الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص فيما يتعلق برقمنة الخدمات العامة المقدمة، وتفعيل النظام المصرفي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود وتنفيذ أعمال ومشاريع مشتركة لمكافحة التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي.

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