أردوغان وبن زايد يبحثان تطورات الاشتباكات في غزة

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان آخر التطورات المتعلقة بالاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن "إنهاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن يتحقق عبر الخطوات الإيجابية التي سيتخذها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها دول المنطقة".

وكانت حركة حماس شنت، السبت الماضي، هجوماً مُباغتاً على المستوطنات والمدن في غلاف غزة، ما أدى إلى انطلاق تصعيد عنيف بين الجانبين.

إذ أدى القتال المستمر حتى الآن إلى مقتل 1300 إسرائيلي، و1417 فلسطيني.

فيما فرضت إسرائيل حصاراً مُطبقا على القطاع المكتظ بالسكان، مانعة الكهرباء والماء والوقود وحتى دخول السلع والمساعدات الإغاثية.

كما تعهدت بمسح حماس، فيما تواصل غاراتها العنيفة جواً وبحراً على غزة.

المصدر: الأناضول