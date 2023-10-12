سیاسة

العراق يُرسل مُساعداتٍ إنسانية إلى قطاع غزة

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القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
العراق مساعدات إنسانية قطاع غزة إسرائيل فلسطين حركة حماس

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإرسال مُساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، اطلّعت عليه كوردستان24، إنه "تأكيداً لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مُساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر" من قبل إسرائيل. 

وأضاف أن "ذلك سيتم بالتنسيق مع السُلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

وكانت حركة حماس شنت، السبت الماضي، هجوماً مُباغتاً على المستوطنات والمدن في غلاف غزة، ما أدى إلى انطلاق تصعيد عنيف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

إذ أدى القتال المستمر حتى الآن إلى مقتل 1300 إسرائيلي، و1417 فلسطيني.

فيما فرضت إسرائيل حصاراً مُطبقا على القطاع المكتظ بالسكان، مانعة الكهرباء والماء والوقود وحتى دخول السلع والمساعدات الإغاثية.

كما تعهدت بمسح حماس، فيما تواصل غاراتها العنيفة جواً وبحراً على غزة.

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