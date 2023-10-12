حرمان محافظ نينوى من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق، يوم الأربعاء، بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جواز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه.

وقالت المحكمة في قرار الحكم، إنها ردت اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشارت محكمة التمييز إلى أن الجبوري ووفقاً "للائحته التمييزية التي بيّن فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل".

وبناءً على ذلك قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمُساءلة والعدالة ورد اعتراض المعترض.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.