السوداني يستقبل وزير الخارجية الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اطلعت عليه كوردستان24، أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرى بحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والحصار الذي تفرضه" القوات الإسرائيلية "على قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشدد السوداني بحسب البيان على "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وترابه التاريخي، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الأهالي هناك من محنتهم".

وكانت حركة حماس شنت، السبت الماضي، هجوماً مُباغتاً على المستوطنات والمدن في غلاف غزة، ما أدى إلى انطلاق تصعيد عنيف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

إذ أدى القتال المستمر حتى الآن إلى مقتل 1300 إسرائيلي، و1417 فلسطيني.

فيما فرضت إسرائيل حصاراً مُطبقا على القطاع المكتظ بالسكان، مانعة الكهرباء والماء والوقود وحتى دخول السلع والمساعدات الإغاثية.

كما تعهدت بمسح حماس، فيما تواصل غاراتها العنيفة جواً وبحراً على غزة.