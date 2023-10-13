الامم المتحدة: أكثر من 423 ألف نازح في قطاع غزة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الامم المتحدة اليوم الجمعة ان أكثر 423 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة، جراء القصف الاسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة اوشا في بيان له اليوم الجمعة 13 اكتوبر 2023 "ان عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً، ليصل عددهم الى 423.378 نازحاً".

وقال أوشا في بيانه الجمعة إنّ "القصف الإسرائيلي العنيف، من الجوّ والبحر والبرّ، استمرّ بدون انقطاع تقريباً".

وأضاف "تمّ استهداف وتدمير العديد من المباني السكنية في مناطق مكتظة بالسكّان خلال الساعات الـ24 الماضية".

وبحسب البيان فإنّ أكثر من 270 ألف شخص، أي ثلثا النازحين، لجأوا إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع، في حين لجأ ما يقرب من 27 ألف شخص إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية.

أما العدد المتبقّي من النازحين والذي يزيد عن 153 ألف شخص فقد وجدوا ملاذاً لدى أقارب وجيران لهم وداخل كنيسة وغيرها من المرافق في مدينة غزة.

ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة قولها إنّ القصف العنيف الذي تشنّه إسرائيل على القطاع تسبّب بتدمير 752 مبنى بين سكني وغير سكني تضمّ 2835 وحدة.

وأضاف أنّ 1800 وحدة سكنية أخرى أصيبت بأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.

كما أعربت الوكالة الأممية عن قلقها إزاء الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية المدنية في القطاع من جراء القصف الإسرائيلي.

وبحسب البيان فقد أصاب القصف ما لا يقلّ عن 90 منشأة تعليمية، هي 20 مدرسة تابعة للأونروا و70 مدرسة تديرها السلطة الفلسطينية، ممّا أدّى لتضرّرها جزئياً، في حين دُمّرت إحدى المدارس بالكامل.

وقال أوشا "تمّ استهداف وتدمير 11 مسجداً، في حين تعرّضت سبع كنائس ومساجد لأضرار".

وأضاف أنّ القصف طال أيضاً العديد من مرافق المياه والصرف الصحّي، مشيراً إلى أنّه منذ بدأت الغارات الجوية على القطاع تضرّرت ستّة آبار مياه وثلاث محطّات ضخّ وخزان ومحطة تحلية تخدم أكثر من مليون ومئة ألف نسمة.