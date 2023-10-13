الطيران التركي يقصف مخيم مخمور

أربيل (كوردستان24)- تعرض مخيم مخمور لقصف جوي من قبل طائرات مسيرة تركية اليوم الجمعة 13 اكتوبر 2023.

وقال مصدر مطلع لكوردستان24 "ان طائرة تركية بدون طيار قصفت موقعاً في مخيم مخمور".

وبحسب المصدر ذاته فإن "الموقع الذي قصف اليوم قريب من المكان الذي قصف من قبل الطائرات ايضا الاسبوع الماضي"، ولم يتضح حتى الان ان كان هناك ضحايا جراء القصف.

وكان الطيران التركي قد قصف مخيم مخمور الاسبوع الماضي وقُتِل مقاتلان اثنان من حزب العمال الكوردستاني وأصيب ثلاثة آخرين في القصف جوي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، إن طائرات مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت تجمّعاً لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني في مخيم مخمور.

وكان قائممقام قضاء مخمور، رزكار محمد، أكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن المخيم قُصِف بعدة صواريخ، دون معرفة حجم الخسائر.

ويعيش في مخيم مخمور الذي يطلق عليه حزب العمال الكوردستاني اسم "مخيم الشهيد رستم جودي"، نحو 20 ألف شخص من عوائل مقاتلي الحزب.

ويقع المخيم الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي، في محيط بلدة مخمور الواقعة بين نينوى وأربيل.

وتعرّض المخيم في أوقاتٍ سابقة لغارات جوية متعددة نفّذها الطيران التركي، تسببت بوقوع ضحايا وإلحاق خسائر في الممتلكات.