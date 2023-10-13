مياه المجاري يتم إعادة استخدامها لري المتنزهات والحدائق بعد معالجتها

أربيل (كوردستان24)- بعد تنفيذ مشروع ري الاشجار المزروعة في شارع 120 السريع في أربيل، والذي يتم فيه معالجة مياه المجاري لري الاشجار والحدائق، ومن المتوقع ان يتم استخدام مياه قناة أربيل "المجاري العامة" لري حديقة سامي عبدالرحمن.

وحول هذا المشروع قالت محافظة أربيل في بيان لها "ان مشروع ري اشجار شارع 120 الرئيسي في أربيل نفذته منظمة هسار بالتعاون مع المديرية العامة للمياه والمجاري في كوردستان وبدعم مالي من منظمة اليونيسف، والذي يستقبل مياه المجاري المنزلية ويتم إعادة معالجتها من خلال محطة وإعادة استخدامها في المتنزهات والحدائق".

وسيتم ري 300 ألف شجرة في هذا المشروع بالمياه التي يتم معالجتها.

وبحسب المعلومات فمن المقرر تنفيذ مشروع مماثل آخر، باستخدام مياه قناة أربيل "المجاري العامة"، لمعالجة المياه ومن ثم استخدامها لري حديقة سامي عبدالرحمن العامة.

فيما يُشار الى انه لهذا الغرض سيتم انشاء محطة لتنقية مياه "المجاري" المنازل والاماكن العامة، وهي خطوة تجريبية سيتم تنفيذها على مراحل في عموم مدن كوردستان.

ويأتي هذا المشروغ ضمن خطوات حكومة كوردستان لزيادة المساحات الخضراء في مدن وبلدات كوردستان، والحفاظ على نظافة البيئة ومواجهة مشكلة نقص المياه بسبب الجفاف في السنوات الاخيرة.