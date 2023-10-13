الجيش الاسرائيلي يلقي منشورات يطالب أهالي غزة بإخلاء بيوتهم فوراً

أربيل (كوردستان24)- ألقت طائرات الجيش الاسرائيلي اليوم الجمعة منشورات فوق قطاع غزة، تطالب فيها أهالي غزة مغادرة منازلهم وإخلائها فوراً والتوجه الى جنوب غزة.

وجاء في الرسالة التحذيرية للجيش الاسرائيلي لاهالي غزة "الى سكان مدينة غزة، المنظمات الارهابية قد بدأت الحرب ضد دولة اسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة، عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والتوجه الى جنوب غزة".

وأشارت الرسالة التحذيرية الى انه "من أجل أمنكم وسلامتكم، عليكم ان لا تعودوا الى بيوتكم حتى اشعار آخر، ويجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة في مدينة غزة، وممنوع الاقتراب من الجدار الامني وكل من يقترب يعرض نفسه الى الموت".

بدورها رفضت حركة حماس التي تسيطر على غزة الجمعة الأوامر الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال القطاع، وهو إجراء يطال 1,1 مليون شخص، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف للقطاع.

وقالت الحركة في بيان "شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر".

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الى إسرائيل، غداة زيارة دعم قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وأكدت واشنطن وقوفها الى جانب إسرائيل التي توعّد رئيس وزرائها "سحق" حركة حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الأسبوع الماضي.