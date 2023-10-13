وزير دفاع إسرائيل: تلقينا ضربة قاسية والحرب ستكون طويلة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إنهم تلقوا ضربة قاسية "سيكون ثمنها باهظاً"، متوعداً بأن "الحرب على غزة ستكون طويلة" حتى "إسقاط حكم حماس وقدراتها العسكرية إلى الأبد".

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك عقده في تل أبيب، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، الذي وصل اليوم إسرائيل في زيارة غير محددة المدة.

ووجه غالانت الشكر لنظيره الأمريكي على دعم إسرائيل وإرسال المساعدات العسكرية لها.

وقال غالانت إن "التعاون الدفاعي والدعم الأمريكي في البنتاغون، وفي البيت الأبيض، والكونغرس، يضمنان حرية العمل ويعززان قدراتنا".

وأضاف: "سنتسلم الطائرة الثانية التي تحمل ذخائر أساسية للجيش الإسرائيلي".

وتابع: "نشر الولايات المتحدة لأصولها في البر والجو والبحر يبعث برسالة قوية إلى شركائنا وأعدائنا في المنطقة".

وأشار غالانت إلى أن "الحرب ستكون طويلة وقاسية، سنواصل القتال وسننتصر في هذه الحرب"، مضيفاً: "سنسقط حكم حماس وقدراتها العسكرية إلى الأبد".

وتابع: "تلقينا ضربة قاسية ثمنها باهظ وسنحقق بما جرى"

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن "هذا ليس وقت الحياد".

وأضاف: "كل من يريد السلام والأمن الدائمين لهذه المنطقة عليه أن يدين حماس ويعزلها".

وتابع أوستن: "حماس لا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، أو آماله المشروعة في الكرامة والأمن والدولة والسلام إلى جانب إسرائيل".

ووجه التهديد إلى "أي جهة تدعم حماس"، قائلاً: أي دولة، أو أي مجموعة أو أي شخص يحاول الاستفادة من هذه الفظائع، فإن لدينا كلمة واحدة فقط: لا تفعلوا ذلك".

من جهة ثانية، قال وزير الدفاع الأمريكي "نحن هنا للتنسيق الوثيق مع إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن بمن فيهم المواطنون الأمريكيون".

وكان أوستن التقى في وقت سابق اليوم في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: الأناضول