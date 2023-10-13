فون دير لايين لنتنياهو: "أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل"

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أوروبا تقف "إلى جانب" إسرائيل التي تملك "حق الدفاع عن نفسها" في مواجهة "الفظائع التي ارتكبتها حماس".

وأكدت فون دير لايين "حماس هي المسؤول الوحيد عما يحدث. ما قامت به حماس لا علاقة له بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني" مؤكدة "هذا الاعتداء هو الأكثر بشاعة ضد اليهود منذ المحرقة".

وأضافت "ظننا أن هذا لن يحدث مرةً أُخرى، ولكنه حدث. في مواجهة هذه المأساة التي لا توصف، هناك رد واحد ممكن وهو: أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء الهجوم، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.

في القطاع المحاصر، قتل 1800 فلسطينياً بينهم 583 طفلاً وجرح أكثر من 7000 مواطناً جراء القصف الإسرائيلي المكثف رداً على العملية، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة.

المصدر: AFP