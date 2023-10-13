غوتيريش يحث إسرائيل على "تفادي كارثة إنسانية"

أربيل (كوردستان 24)- حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك للصحافيين إن "الأمين العام وفريقه يجرون اتصالات هاتفية. وهو على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية".

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن إسرائيل أبلغتها بأن أمام الفلسطينيين في شمال غزة 24 ساعة للتوجه نحو جنوب القطاع.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن مثل هذا الإخلاء الهائل "سيستغرق وقتاً".

وعند سؤاله الجمعة عن المهلة الزمنية للإجلاء، رد دوجاريك "لا أستطيع إلا أن أخبركم بما قيل لنا... من الواضح لنا أن الساعة تدق".

ودعا في وقت لاحق إلى "إلغاء الأمر لتجنب تحول المأساة إلى وضع كارثي".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نقل عملياتها إلى جنوب غزة، وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بعض الموظفين طلبوا البقاء في الشمال.

وقال "نحن لا ندفع الناس إلى المغادرة. على الناس أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم".

وأضاف ستيفان دوجاريك أن هناك "13 ألف موظف في الأونروا في غزة، عاملون في الخطوط الأمامية ومعلمون وأطباء ومُمرضون وأشخاص يقدمون خدمات نفسية واجتماعية. إنهم باقون مع الأشخاص المكلفين بدعمهم".

ومع تزايد الدعوات للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، شدد على أن تركيز الأمين العام للأمم المتحدة ينصب على ضمان وصول الدعم إلى المدنيين الفلسطينيين.

وقال في هذا الصدد "لقد مرت ستة أيام منذ أن وصل أي شيء".

وتابع المتحدث "قال لي زميل في الأونروا تحدثت معه للتو عبر الهاتف إنهم لم يتمكنوا من الحصول على قطرة ماء خلال ستة أيام. نحن حرفياً في قاع البرميل".

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل مع الإسرائيليين ومع مصر لإيصال المساعدات وإنشاء "مناطق آمنة" للمدنيين.

وأضاف دوجاريك "يجب أن يكون الناس آمنين في منازلهم".

المصدر: AFP