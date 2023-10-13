نتنياهو يقول إن القصف الإسرائيلي على غزة "ليس سوى البداية"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن القصف الإسرائيلي العنيف على غزة "ليس سوى بداية" ردِّ بلاده على هجمات حماس التي خلفت 1300 قتيل.

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الإسرائيلية على حدود غزة، قال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون "أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. لا أستطيع الكشف عما سيحدث، لكنني أقول لكم إن هذه مجرد البداية".

وجاءت كلمة نتنياهو بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت مداهمات داخل قطاع غزة المحاصر في الساعات الأربع وعشرين الماضية، تمهيداً لغزو بري مُرجّح.

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن إسرائيل أبلغتها بأن أمام الفلسطينيين في شمال غزة 24 ساعة للتوجه نحو جنوب القطاع.

وأكد نتنياهو مُجدداً تعهده بتدمير حماس.

وقال "لن نغفر أبداً، ولن ندع العالم ينسى أبداً هذه الفظائع التي لحقت بالشعب اليهودي. سنُقاتل أعداءنا باستخدام قوة بلا حدود".

منذ بدء الهجوم غير المسبوق لحماس السبت الماضي، قتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، وبينهم 258 جندياً، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مساء الجمعة.

المصدر: AFP