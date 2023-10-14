برعاية كوردستان24.. انطلاق مهرجان التبادل الثقافي في رانية

أربيل (كوردستان24)- تنظم مؤسسة رايل للتبادل الثقافي والتنمية الانسانية مهرجانها التاسع في مدينة رانية، والذي تشارك فيه عدداً من الفرق الفنية الكوردية والاجنبية في فعاليات المهرجان.

وأقيمت فعاليا المهرجان التاسع للتبادل الثقافي والتنمية الانسانية مساء أمس الجمعة 13 اكتوبر 2023 في رانية، بمشاركة عدد من الفرق الفنية الكوردستانية وفرق من دول أخرى.

وقال مراسل كوردستان24 آاراس أمين "حضر فعاليات المهرجان عدد كبير من المواطنين يقدر بالالاف".

هاوكات دلشات رئيس فرقة الفنون الشعبية في أربيل قال لكوردستان24 انهم "شاركوا في المهرجان كفرقة الفنون الشعبية في أربيل بفعاليتين، والفعالية الاولى هي فعالية الحصاد، وهي تحفة فنية لكافة فرق الفنون الشعبية الكوردية".

وأضاف مدير فرقة الفنون الشعبية في أربيل "الفنون الشعبية مهمة جداً، وهي اللغة المشتركة للامم ومؤشر على هوية الشعوب الحقيقية، ومن الضروري الاهتمام بمثل هذه المهرجانات والاستمرار فيها".

وشدد على ان "الفنون الشعبية الكوردية تعد أمراً مهماً للتعريف بالفن الكوردي في دول العالم"، مضيفاً انه "عندما افتتحت الصين قنصليتها في كوردستان، كان حفل الافتتاح يتكون من عدة فعاليات للفن الشعبي الصيني".

ويشارك في فعاليات المهرجان العديد من الفرق الفنية الشعبية من العراق وتركيا وغانا وايران وجورجيا واليونان والعديد من الدول الاخرى، وسيقيمون أنشطتهم لمدة يومين على مسرح رومانيل في رانية.