روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الامن يدعو الى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

أربيل (كوردستان24)- دعت روسيا الى وقف فوري لاطلاق النار بين حماس واسرائيل والافراج عن جميع الرهائن، وذلك في مشروع قدمته الى مجلس الامن، محملة الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية استمرار النزاع بين الطرفين.

وجاء في مشروع القرار الروسي الذي قدمته الى مجلس الامن الدولي "وقف فوري لاطلاق النار والافراج عن جميع الرهائن"، منددة "بالعنف والاعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع الاعمال الارهابية".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الجمعة "نحن مقتنعون بأن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لوضع حد لإراقة الدماء واستئناف مفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية كما كان يُفترض أن يفعل منذ فترة طويلة".

وأشار نيبينزيا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية على مشروع القرار بين بعض الدول الأعضاء.

وحمّل السفير الروسي الولايات المتحدة "مسؤولية الحرب التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط"، منتقدا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لغضها الطرف عن هجمات القوات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في قطاع غزة".

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة 150 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

ودعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة حماس وهجومها الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.

وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 1,900 شخص حتى الآن، معظمهم أيضا من المدنيين وبينهم أكثر من 600 طفل.