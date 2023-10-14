ضربة إسرائيلية تودي بحياة قيادي في حركة حماس

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الاسرائيلي ان ضربة جوية اسرائيلية أودت بحياة قيادي عسكري في حركة حماس خلال الساعات الـ24 الاخيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي ريتشارد هيشت اليوم السبت 14 اكتوبر 2023 في بيان له "ان قائد العمليات الجوية مراد ابو مراد قتل في ضربة جوية اسرائيلية على مركز قيادي لحركة حماس، نفذت منه نشاطها الجوي". ولم يصدر أي تأكيد من حماس حتى الان.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

وفي قطاع غزة، قتل نحو 2000 شخصا وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أشارت الى أن بين القتلى أكثر من 600 طفل.