ارتفاع حصيلة القتلى في غزة الى 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس ان حصيلة القصف الاسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت الى 1900 قتيل بيهم 614 طفلاً.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها ان "القصف المستمر للجيش الاسرائيلي على قطاع غزة أدى الى ارتفاع حصيلة القتلى الى 1900 قتيل، بينهم 614 طفلاً و 370 سيدة".

وأضاف البيان "أصيب في غزة 7696 شخصاً خلال الايام الماضية"، جراء القصف الاسرائيلي رداً على الهجوم الغير الذي شنته حماس على أسرائيل.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة 150 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 1,900 شخص حتى الآن، معظمهم أيضا من المدنيين وبينهم أكثر من 600 طفل.