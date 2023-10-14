السعودية تعلق محادثاتها مع إسرائيل بشأن التطبيع

أربيل (كوردستان24)- قررت المملكة العربية السعودية تعليق محادثاتها مع إسرائيل بشأن التطبيع معها، على خلفية الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية ان "المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع مع اسرائيل، وأبلغت المسؤولين الامريكيين الذين يقومون برعاية المباحثات بين الجانبين".

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحفية في سبتمبر الماضي، أن المملكة "تحقق تقدماً" باتجاه التطبيع مع إسرائيل.

وقال ولي العهد السعودي "نقترب كل يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان قائلا "هناك دعم من إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى تلك النقطة، وبالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، نحتاج إلى أن نحل تلك الجزئية ولدينا مفاوضات متواصلة حتى الآن، وعلينا أن نرى إلى أين ستمضي، نأمل أن تصل إلى مكان تسهل فيه الحياة على الفلسطينيين وتدمج إسرائيل في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، إن اتفاقاً إطارياً توسطت فيه الولايات المتحدة لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قد يتم إبرامه بحلول بداية العام المقبل.