قتلى ومفقودون من جنسيات مختلفة في هجوم حماس على إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- قُتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل.

وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق منظمة غير حكومية.

في ما يأتي ما نعرفه حتى الآن:

الولايات المتحدة: 27 قتيلا على الأقل ورهائن

قتل ما لا يقل عن 27 أميركيا بحسب أحدث حصيلة أعلنتها واشنطن الخميس.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه تحدث مع عائلات 14 أميركيا مفقودين منذ هجوم حماس.

ولم يكشف البيت الأبيض عن أي تفاصيل بشأن الاتصال، لكن بايدن قال في حوار عن بعد مع برنامج على شبكة سي بي إس "سنبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم الى البلاد إذا تمكنا من العثور عليهم"

تايلاند: 24 قتيلا و16 رهينة

قتل 24 تايلانديا حسبما أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين السبت.

وأصيب 16 ويُعتقد أن 16 آخرين اختطفوا، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية.

وهناك قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة، وفق أرقام حكومية.

فرنسا: 15 قتيلا و17 مفقودا

أعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الجمعة مقتل 15 فرنسيا. ووفق أرقام وزارة الخارجية، لا يزال 17 في عداد المفقودين بينهم أطفال، ويرجح أن هؤلاء "خطفوا" على يد حماس.

النيبال: 10 قتلى

قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم الذي هاجمته حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب.

وكان في كيبوتس ألوميم 17 طالبا وقت الهجوم.

الأرجنتين: سبعة قتلى و15 مفقودا

أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

المملكة المتحدة: أربعة قتلى ومفقودون

قتل أربعة بريطانيين على الأقل.

وأكدت السفارة الإسرائيلية في لندن الأربعاء مقتل مصور وشاب يقيم في إسرائيل كان يتولى أمن الحفلة الموسيقية التي أقيمت في الصحراء.

وبحسب "بي بي سي"، قُتل أو فقد 17 بريطانيا بينهم أطفال وهي حصيلة لم تؤكدها الحكومة.

روسيا: أربعة قتلى وستة مفقودين

أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين.

وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

أوكرانيا: سبعة قتلى وتسعة مفقودين

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية الخميس ارتفاع حصيلة القتلى من مواطنها إلى سبعة، مشيرة إلى أن تسعة في عداد المفقودين، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح.

بيلاروس: ثلاثة قتلى ومفقود

أعلنت سفارة بيلاروس في تل أبيب الخميس أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في "ظروف مأسوية" وفقد أثر شخص رابع.

كندا: ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين

قالت الحكومة الكندية إن ثلاثة كنديين قتلوا وأن أربعة ما زالوا مفقودين.

الصين: ثلاثة قتلى ومفقودان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس مقتل ثلاثة من مواطنيها وفقدان اثنين.

الفيليبين: ثلاثة قتلى وثلاثة مفقودين

أعلنت وزارة الخارجية الفيليبينية الجمعة مقتل امرأة (49 عاما) في الهجوم على المهرجان الموسيقي. وكانت السلطات قد أعلنت الأربعاء مقتل امرأة (33 عاما) ورجل (42 عاما) في هجوم على كيبوتس قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

البيرو: قتيلان وثلاثة مفقودين

أعلنت وزارة الخارجية البيروفية مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

البرازيل: ثلاثة قتلى

أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الجمعة مقتل امرأة من مواطنيها ما يرفع عدد القتلى إلى ثلاثة.

رومانيا: قتيلان

أعلنت رومانيا الجمعة مقتل اثنين من مواطنيها أحدهما جندي إسرائيلي-روماني.

تركيا: قتيل ومفقود

أعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا الخميس أن مواطنا تركيا قتل في العملية ولا يزال آخر مفقودا.

إسبانيا: قتيلة ومفقود

قتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين من عمرها وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.

كما أكدت السلطات التشيلية فقدان إسباني متزوج من تشيلية.

سويسرا: قتيل

قتل مواطن إسرائيلي-سويسري في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

كمبوديا: قتيل

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديّا قتل.

أستراليا: قتيلة

أعلنت أستراليا الأربعاء مقتل مواطنة أسترالية في هجوم حماس.

تشيلي: أربعة قتلى ومفقود

أعلنت السلطات الخميس مقتل ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية-التشيلية وامرأة تشيلية.

وذكرت الخارجية التشيلية أن مقيمة في كيبوتس كيسوفيم مفقودة.

أذربيجان: قتيل

قتل أذربيجاني بحسب باكو.

النمسا: ثلاثة قتلى ومفقودان

أعلنت السلطات مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين نمساويين في الهجمات. ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

إيرلندا: قتيلة

أعلنت الحكومة الإيرلندية مقتل شابة (22 عاما) إيرلندية-إسرائيلية.

ألمانيا: العديد من الرهائن

ذكرت برلين أن بين الرهائن عددا من الألمان الذين يحملون جنسية مزدوجة.

ولم تعلق وزارة الخارجية على خطف ألمانية إسرائيلية تبلغ 22 عاما كانت في الحفل الغنائي وقالت والدتها إنها شاهدت صورا لها وهي "فاقدة الوعي في سيارة تنقل فلسطينيين" في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شقيقة امرأة من برلين تبلغ 22 عاما أشارت إلى مقتلها مساء الاثنين.

ولم تتلق العائلة تأكيدا رسميا على ذلك.

المكسيك: رهينتان

ذكرت مكسيكو ان اثنين من رعاياها محتجزين.

كولومبيا: قتيل ومفقود

أعلنت كولومبيا مقتل أحد مواطنيها وفقدان آخر.

الدول التي فُقد عدد من رعاياها

من مصادر رسمية، ذكرت البلدان التالية أن عددا من رعاياها مفقودين: باراغواي اثنان، وتنزانيا اثنان، وإيطاليا ثلاثة، وسريلانكا اثنان.

وتم العثور على مواطنة من بنما كانت مفقودة، على قيد الحياة بحسب بلادها.

AFP