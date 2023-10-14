بلينكن يطالب نظيره الصيني باستخدام "نفوذ" بكين لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت نظيره الصيني، باستخدام نفوذ بكين من أجل استعادة الهدوء في الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّ بلينكن، الذي زار السعودية السبت، أجرى اتصالاً هاتفياً "مُثمِراً" مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي استغرق ساعة.

وأضاف: "رسالتنا كانت أنه (بلينكن) يعتقد أن من مصلحتنا المشتركة وقف توسع النزاع". وقال ميلر للصحافيين على متن طائرة بلينكن المتوجهة من الرياض إلى أبوظبي "هو يعتقد أنه قد يكون من المفيد أن تتمكن الصين من استخدام نفوذها".

وتتمتع الصين بعلاقة جيدة مع إيران، التي تدعم قيادتها حركة حماس، التي شنّت هجوم السبت الماضي غير المسبوق داخل إسرائيل.

وقال وانغ لبلينكن "على الولايات المتحدة أن تلعب عملياً دوراً بناءً ومسؤولاً، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت مُمكن"، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بكين دعت إلى "عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقتٍ مُمكن لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق".

وقال وانغ إن "المنفذ الأساسي للقضية الفلسطينية يكمن في تنفيذ حل الدولتين".

وتعتبر الولايات المتحدة الصين المنافس العالمي الرئيسي لها، لكن القوتين تعملان على استقرار العلاقات بينهما، حيث قام بلينكن بزيارة بكين في حزيران يونيو.

وأشار ميلر إلى أنّ الشرق الأوسط مثال على المجالات التي يُمكن أن تعمل فيها القوتان معاً في شكلٍ مُشترك.

وفي آذار مارس الفائت، توسطت الصين في اتفاق مصالحة مفاجىء بين السعودية وإيران بعد سبع سنوات من قطع علاقاتهما.

وفي اتصال هاتفي منفصل، أبلغ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره الصيني أنّ على الصين استخدام موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن "للدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة"، حسبما أفادت الخارجية السعودية في بيان.

المصدر: AFP