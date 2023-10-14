وزيرة الخارجية الفرنسية تصل إلى إسرائيل لإبداء التضامن

أربيل (كوردستان 24)- وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية مساء السبت إلى تل أبيب في زيارة للتعبير عن تضامن بلادها مع إسرائيل، بعد أسبوع على الهجمات غير المسبوقة التي شنّتها حركة حماس الفلسطينية.

وقالت الوزيرة كاترين كولونا في تصريحٍ لوكالة فرانس برس إن "حق إسرائيل في الرد على الهجمات الإرهابية غير المسبوقة التي تعرّضت لها أمر لا جدال فيه، ولا يمكن لأحد أن ينكر حقها في الدفاع عن نفسها".

وشدّدت الوزيرة على أن "الرد على الإرهاب يجب أن يكون قوياً وعادلاً"، داعيةً إسرائيل إلى "الحرص على احترام القانون الإنساني وبذل كل الجهود لحماية مدنيي غزة الذين لا ذنب لهم في جرائم حماس".

وستلتقي كولونا نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين الأحد، وستُجدّد التأكيد على الدعم الفرنسي في مواجهة الهجمات.

وستلتقي الوزيرة في مقر السفارة عائلات فرنسية قلقة على أحبائها الذين فُقد أثرهم.

وقتل 17 فرنسياً وفقد 15 آخرون، وفقاً لأحدث حصيلة.

وشدّدت كولونا على أنها تسعى للتعبير شخصياً عن دعمها للفرنسيين الكثر الذين يعيشون في إسرائيل.

ويعيش ما بين 150 ألفاً ومئتي ألف فرنسي في البلاد.

وستزور كولونا مستشفى في عسقلان التي تبعد نحو 15 كيلومتراً من قطاع غزة.

ومساء الأحد تتوجّه وزيرة الخارجية الفرنسية إلى القاهرة حيث ستعقد الاثنين اجتماعاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وتصل كولونا عصر الاثنين إلى بيروت لعقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين.

وشدّدت الوزيرة في تصريح لوكالة فرانس برس على أهمية "نقل رسالة إلى دول المنطقة" بضرورة "التحلي بالمسؤولية بغية المساعدة في تجنّب" اتّساع نطاق النزاع.

المصدر: AFP