سیاسة

إسرائيل تعترف بـ "أخطاء" استخباراتية أدت إلى فشلها في توقع هجوم حماس

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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي
الشرق الاوسط مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي حماس

أربيل (كوردستان 24)- أقر مسؤول إسرائيلي كبير السبت بوقوع "أخطاء" في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول أكتوبر.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي في إحاطة صحافية رداً على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم، "إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)".

وأضاف "اعتقدنا حقاً أن حماس تعلمت الدرس" من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.

أطلقت حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، بينهم 258 جندياً، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى 3526، وبلغ عدد الرهائن الذي احتجزتهم حركة حماس حوالى 120.

ورفض هانغبي أي مفاوضات تؤدي إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حماس.

وقال "ليس هناك أي طريقة للتفاوض مع عدو أقسمنا على القضاء عليه".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلاً و458 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 8714 مواطناً بجروح مختلفة بينهم 2450 طفلاً و1536 سيدة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت.

 

المصدر: AFP  

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