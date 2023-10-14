"التخطيط العراقية": لدينا تنسيقٌ "عال المستوى" مع كوردستان لإجراء التعداد السُكاني في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الجمعة، عن وجود تنسيقٍ "عال المستوى" مع إقليم كوردستان، لإجراء التعداد السكاني المقرر في العراق نهاية العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحٍ صحفي، إن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع هيئة الإحصاء في الإقليم وهم شركاء في الهيئة العليا للتعداد، وشركاء في كل اللجان التي نقوم بتشكيلها وهنالك تعاون واجتماعات مشتركة".

ولفت إلى أن "الخطة التي وضعت لتنفيذ التعداد تشمل جميع محافظات العراق، ولا يستثني إحداها بما فيها مُحافظات كوردستان وكركوك".

وكانت وزارة التخطيط أرجأت التعداد السكاني في البلاد الذي كان مقرراً نهاية هذا العام إلى شهر تشرين الأول من العام المقبل 2024 بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة واقترانها بانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، مُرجحةً أن يبلغ تعداد سكان العراق 43 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي.