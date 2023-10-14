مجتمع

"التخطيط العراقية": لدينا تنسيقٌ "عال المستوى" مع كوردستان لإجراء التعداد السُكاني في البلاد

author_image Kurdistan24 اربیل
العاصمة الاتحادية بغداد / أرشيف
العاصمة الاتحادية بغداد / أرشيف
العراق وزارة التخطيط العراقية التعداد السكاني تنسيق عال المستوى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الجمعة، عن وجود تنسيقٍ "عال المستوى" مع إقليم كوردستان، لإجراء التعداد السكاني المقرر في العراق نهاية العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحٍ صحفي، إن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع هيئة الإحصاء في الإقليم وهم شركاء في الهيئة العليا للتعداد، وشركاء في كل اللجان التي نقوم بتشكيلها وهنالك تعاون واجتماعات مشتركة". 

ولفت إلى أن "الخطة التي وضعت لتنفيذ التعداد تشمل جميع محافظات العراق، ولا يستثني إحداها بما فيها مُحافظات كوردستان وكركوك". 

وكانت وزارة التخطيط أرجأت التعداد السكاني في البلاد الذي كان مقرراً نهاية هذا العام إلى شهر تشرين الأول من العام المقبل 2024 بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة واقترانها بانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، مُرجحةً أن يبلغ تعداد سكان العراق 43 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف