تحقيقات عن أوكرانيا وهايتي وغزة تحرز جوائز بايو الفرنسية لمراسلي الحرب

أربيل (كوردستان 24)- كرّمت لجنة التحكيم الدولية لجوائز "بايو الثلاثين لمراسلي الحرب" تحقيقات مصورة متعلقة خصوصاً بالنزاع في أوكرانيا والحرب الأهلية في بورما والعنف في هايتي والوضع في غزة.

ومُنِحت الجوائز الرئيسية للمصور الإيطالي البريطاني المستقل سيغفريد مودولا (الصورة، مستقل)، والبريطاني أنطوني لويد (الصحافة المطبوعة، ذي تايمز)، والسويسرية مورين مرسييه (إذاعة، فرانس انفو)، ونيك باتون والش وبرايس ليني وناتالي غالونيه وإتيان دوبونت (تلفزيون، سي إن إن) لريبورتاجات في بورما والشرق الأوسط وأوكرانيا وهايتي.

وسيغفريد مودولا دخل سراً إلى بورما حيث تدور معارك منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 وتتبع ميليشيا في تقريره "في قلب التمرد البورمي" الذي نشر في صحيفة "غلوب اند ميل".

وفي الصحافة المكتوبة، منح الجائزة أنتوني لويد تقديراً لتحقيقه "الرهينة المنسية" الذي يتحدث عن محتجز لدى تنظيم داعش فُقد أثره. نُشر هذا التحقيق في صحيفة التايمز.

أما مورين مرسييه التي كانت قد حصلت على جائزة في 2022، فقد كافأتها لجنة التحكيم على تحقيقها المصور "العقوبة المزدوجة لأم ضحية اغتصاب في بوتشا" في أوكرانيا.

واحتلت أوكرانيا للسنة الثانية على التوالي مكاناً مهماً في الحفل.

فقد حصد تحقيق بعنوان "أوكرانيا: مصور في الحرب" الذي أعده ادوارد كابروف ودانيال فينبرغ وأوجين تيتو (مانيتو بريس لحساب "آتي ريبورتاج") جائزة التلفزيون.

بينما منحت جائزة صورة الفيديو لكانتان سومرفيل ودارن كونواي (بي بي سي نيوز) تقديراً لعملهما "أوكرانيا خط الصفر".

ومنحت جائزة المراسلين الشباب لفرانسيس فاريل (ذي كييف اندبندنت) لتقريره "في جحيم باخموت: أشهر من عنف نادر" وجائزة الصورة العامة لبولا برونستين (غيتي إيميدجز) عن "عاقب حرب أوكرانيا".

وفاز نيك باتون والش وبريس ليني وناتالي غالوني وإتيان دوبون بجائزة التلفزيون تقديراً لتقرير عن الحرب بين العصابات والشرطة الهايتية بثته شبكة "سي إن إن".

وحصد لوي آمبير الجائزة الثانية للصحافة المكتوبة لريبورتاج نشرته صحيفة لوموند حول "المسافرين على بوابة غزة المصرية".

وقال إنه "عبور لغزة سيراً على الأقدام من الشمال إلى الجنوب لندرك كبشر جنون منطقة مغلقة".

وأضاف "منذ أسبوع نتحدث عن غزة بأرقام، القتلى والنازحون، وأرى أن البعد الإنساني غائب قليلاً".

وفي بداية الحفل، كرم الحفل صحفي الفيديو في رويترز عصام عبد الله الذي قُتل الجمعة أثناء تغطيته الوضع في جنوب لبنان، وستة صحفيين آخرين جرحوا، من رويترز والجزيرة ووكالة فرانس برس، بينهم المصورة كريستينا عاصي وزميلها صحفي الفيديو ديلان كولينز.

وبثت مجموعة مختارة من مقاطع فيديو لأرمان سولدين، مصور الفيديو لدى فرانس برس الذي قُتل في أوكرانيا في أيار/مايو 2023.

AFP