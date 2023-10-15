بإشراف مسرور بارزاني.. أربيل تحتضن مؤتمراً لمكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- بإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تحتضن العاصمة أربيل اليوم الأحد، مؤتمراً حول مكافحة المخدرات.

ومن المقرّر أن يناقش المؤتمر في جلسته الأولى محوراً بعنوان (دور الجهات المعنية في مكافحة المخدرات)، حيث سيناقش الموضوع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

أما المحور الثاني الذي يحمل عنوان (دور الجهات الدولية في دعم حكومة إقليم كوردستان في مكافحة المخدرات والمؤثرات النفسية) فسيناقشه عدد من ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان.

وسيحضر المؤتمر بعض المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إلى جانب البعثات الدبلوماسية في إقليم كوردستان، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن هذا المؤتمر "يعدُّ خطوة نحو مكافحة الإدمان على المخدرات وتوعية المجتمع وإعادة تأهيل الضحايا الذين تتزايد أعدادهم".

وأضاف، كما يهدف المؤتمر إلى "وضع جدول أعمال والتأكيد على حاجتنا إلى اتخاذ تدابير شاملة لمنع الانتشار السريع لتعاطي المخدرات في المنطقة".