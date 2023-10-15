مجتمع

الموت يُغيّب الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

author_image Kurdistan24 اربیل
جيزال خوري
جيزال خوري
الشرق الاوسط جيزال خوري سمير قصير

أربيل (كوردستان 24)- توفيت فجر اليوم الأحد الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن عمرٍ ناهز 62 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

انطلقت مسيرة خوري عبر قناة (ال بي سي) قدمت عبرها مجموعة برامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج "حوار العمر" في أواسط التسعينيات.

وانتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدّمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت".

وتابعت مسيرتها التلفزيونية على قناة "بي بي سي عربي" نهاية 2013، حيث قدمت برنامج "المشهد" الذي يسلط الضوء على بعض روايات شهود العيان الأكثر اقناعاً في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط.

وحطت خوري المتحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت، رحالها أخيراً في قناة "سكاي نيوز عربية" عام 2020، حيث قدّمت برنامجها الحواري "مع جيزال".

وجيزال خوري أرملة الصحفي اللبناني سمير قصير، الذي اغتيل في الثاني من حزيران/يونيو 2005.

وقد أسست خوري سنة 2006 "مؤسسة سمير قصير"، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى بحسب القائمين عليها إلى نشر الثقافة الديموقراطية في لبنان والعالم العربي وتشجيع الحريات.

 

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