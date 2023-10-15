قنصل تركيا يدعو لتكثيف الجهود بين أربيل وبغداد وأنقرة للحدِّ من تهريب المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- دعا قنصل تركيا في أربيل، محمد مولود ياقوت، إلى ضرورة تكثيف الجهود وتبادل المعلومات بين حكومة إقليم كوردستان والعراق وتركيا للحدِّ من تهريب المخدرات.

مؤكّداً أن حزب العمال الكوردستاني يعتمد في جزءٍ كبير من موارده المالية على تجارة المخدرات.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال مشاركته في مؤتمرٍ حول مكافحة المخدرات عُقِد صباح اليوم الأحد في العاصمة أربيل، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال ياقوت إن حزب العمال الكوردستاني "متورّطٌ في تسويق وتهريب المخدرات على مستوى أوروبا، لافتاً إلى أن تقرير يوروبول وعقوبات الخزانة الأميركية على مسؤولي الحزب "يُظهر تلك الحقيقة".

واعتبر القنصل التركي أن "الأموال غير المشروعة من تجارة المخدرات تُستخدم كدعمٍ مالي قوي لاستمرار نشاط المنظمات الإرهابية".

وأشار ياقوت أن بعض مروجي المخدرات الذين أوقفتهم السلطات التركية داخل البلاد "هم أعضاء في حزب العمال الكوردستاني".

في غضون ذلك، دعا القنصل التركي في أربيل إلى ضرورة تكثيف الجهود وتبادل المعلومات بين حكومة إقليم كوردستان والعراق وتركيا للحدِّ من تهريب المخدرات.

ولفت إلى أن السلطات التركية ضبطت خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2023، نحو مليوني حبة كبتاغون وأكثر من 4 ملايين حبة مخدرة و13 طناً من مادة الكريستال و11 كيلو غراماً من مواد أخرى.