قنصل أميركا بأربيل: العمل المشترك لمكافحة المخدرات مهم للغاية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح قنصل الولايات المتحدة في أربيل، مارك سترو، أن بلاده أعلنت منذ يونيو حزيران 2022، استراتيجية لمكافحة المخدرات.

مشيراً إلى أن تلك الاستراتيجية مكوّنة من 4 جهود مهمة، وهي دعم القانون والتحقيق والعقوبات المادية والقانونية، كذلك مساعدة المؤسسات المحلية في المنطقة وإيصال الرسائل ونشر الوعي.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال مشاركته بمؤتمرٍ حول مكافحة المخدرات عُقِد صباح اليوم الأحد في العاصمة أربيل، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال سترو، إن بلاده "تعمل في اتجاهين، الأول مساعدة لبنان لأنه في طليعة الدول لمكافحة المخدرات، والثاني مساعدة القوات الأمنية الأردنية في حماية حدودها لمكافحة المخدرات، وللحد من تأثير هذه المواد على بلادها".

وأضاف، "في الولايات المتحدة، نشعر بالقلق إزاء استخدام المواد التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع، لذلك نعمل في العراق وإقليم كوردستان والأردن ولبنان للحد من تعاطي المخدرات".

وقال القنصل الأميركي العام في إقليم كوردستان، إن وزارة الخارجية الأميركية "لديها مكتب لمكافحة المخدرات ومنع تعاطيها، وإعادة تأهيل المدمنين".

واعتبر القنصل أن "هذا التهديد يتجاوز الحدود، وهو عبارة عن شبكة موزعة على 17 دولة حول العالم، تمتد من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، ولهذا فإن العمل المشترك لمكافحة المخدرات مهم للغاية".

ولفت سترو إلى أن المخدرات أهلكت أعداد كبيرة من الناس، "ونحن نعمل مع العراق وقوات سوريا الديمقراطية لمواجهة نظام الأسد وحزب الله والشركاء الآخرين الضالعين بتجارة المخدرات".