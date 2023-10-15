"رشنودي" يعلن استعداد بلاده لدعم دول الجوار في مكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعرب قنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأربيل، نصر الله رشنودي، عن استعداد بلاده للتنسيق مع دول المنطقة ودعمها للقضاء على المخدرات.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال مشاركته بمؤتمرٍ حول مكافحة المخدرات عُقِد صباح اليوم الأحد في العاصمة أربيل، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال رشنودي إن الحكومة الإيرانية على "اتصالٍ بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وخصصت أموالاً طائلة لهذا الأمر".

وأشار القنصل الإيراني إلى أن " أكثر من 3800 شخص قتلوا في إيران وأصيب ما لا يقل عن 12 ألف آخرين بعاهات دائمة جراء مكافحة المخدرات".

معتبراً أن ذلك "يدلُّ على جدّية بلاده في مسألة مكافحة المخدرات".

وبحسب ما أكّده رشنودي خلال كلمته، فإن إيران "لعبت درواً مهماً في منع انتشار عشرات الآلاف من المخدرات في المنطقة".

ولفت قنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل أن تجار المخدرات يستهدفون جيل الشباب بالدرجة الأولى، وقال: علينا أن نحاربهم بكل السبل.