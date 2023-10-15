سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الشباب والرياضة العراقي

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مسرور بارزاني وأحمد المبرقع
مسرور بارزاني وأحمد المبرقع
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع.

وبحث الجانبان وضع الرياضة والشباب في العراق وإقليم كوردستان، والتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية في الإقليم والحكومة الاتحادية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية مشاركة إقليم كوردستان في الفعاليات والأنشطة والبطولات الرياضية الدولية.

إلى جانب العمل على تنظيم وإقامة الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية في الإقليم، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية.

من جانبه، عبّر وزير الشباب والرياضة الاتحادي عن رغبته واستعداده للتعاون مع الأطراف المعنية في حكومة الإقليم، بما يعزز التعاون بهذا الشأن.

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