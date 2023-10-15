حكومة إقليم كوردستان توزع أكثر من 11 مليون لترٍ من النفط الأبيض على المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت مُؤخراً عملية توزيع النفط الأبيض على المواطنين في إقليم كوردستان.

وبحسب بيانٍ صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، اليوم الأحد، فإنه "تم حتى الآن توزيع 11 مليون و 969 ألف لترٍ من الوقود في المناطق الجبلية، وشملت عملية التوزيع 59845 عائلة في تلك المناطق".

وأضاف: "في محافظة أربيل وإدارة سوران، تم توزيع 4 ملايين و238 ألف لتر، على 21190 عائلة، كما تم توزيع 3 ملايين و 262 ألف لتر من النفط على 16310 عائلة في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان المستقلة".

وتابع: "أما في محافظة دهوك وإدارة زاخو، فقد تم توزيع مليونين و576 ألف و960 لتراً من النفط على 12885 عائلة".

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الإقليم شرعت مُبكراً بعملية توزيع النفط الأبيض في المناطق الجبلية من أجل توفير احتياجات أبناء هذه المناطق من الوقود مع قرب حلول فصل الشتاء القارص.