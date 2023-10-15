اقتصاد

حكومة إقليم كوردستان توزع أكثر من 11 مليون لترٍ من النفط الأبيض على المواطنين

author_image Kurdistan24 اربیل
توزيع النفط الأبيض على المواطنين / أرشيف
توزيع النفط الأبيض على المواطنين / أرشيف
کوردستان حكومة إقليم كوردستان توزيع النفط الأبيض نحو 11 مليون لتر

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت مُؤخراً عملية توزيع النفط الأبيض على المواطنين في إقليم كوردستان.

وبحسب بيانٍ صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، اليوم الأحد، فإنه "تم حتى الآن توزيع 11 مليون و 969 ألف لترٍ من الوقود في المناطق الجبلية، وشملت عملية التوزيع 59845 عائلة في تلك المناطق".

وأضاف: "في محافظة أربيل وإدارة سوران، تم توزيع 4 ملايين و238 ألف لتر، على 21190 عائلة، كما تم توزيع 3 ملايين و 262 ألف لتر من النفط على 16310 عائلة في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان المستقلة".

وتابع: "أما في محافظة دهوك وإدارة زاخو، فقد تم توزيع مليونين و576 ألف و960 لتراً من النفط على 12885 عائلة".

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الإقليم شرعت مُبكراً بعملية توزيع النفط الأبيض في المناطق الجبلية من أجل توفير احتياجات أبناء هذه المناطق من الوقود مع قرب حلول فصل الشتاء القارص.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف