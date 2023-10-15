هوراماني: السوداني أكد لمسرور بارزاني أن رواتب الموظفين ستُرسل عبر المؤسسات الرسمية لحكومة الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن رواتب موظفي إقليم كوردستان ستُرسل عبر المؤسسات الرسمية لحكومة الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني لـ كوردستان24، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن الحكومة العراقية لن تُرسل رواتب موظفي الإقليم مباشرةً، لأن ذلك مُخالف للدستور".

وأكد السوداني لرئيس وزراء إقليم كوردستان، بحسب ما أفاد هوراماني، أن "رواتب موظفي الإقليم ستُرسل عبر المؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان".

يأتي هذا في وقتٍ، جمعت كُتل كُلٍ من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحراك الجيل الجديد، وجماعة العدل الكوردستانية، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، في مجلس النواب العراقي، التواقيع لتُرسال بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكلٍ مُباشر.