إسرائيل تنفي سريان هدنة إنسانية في غزة

أربيل (كوردستان24)- نفت إسرائيل اليوم الاثنين فيما يبدو سريان هدنة في جنوب غزة، وذلك بعد إعلان مصادر أمنية مصرية أنه من المقرر تنفيذ مثل هذا الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له اليوم صدر عن مكتبه "لا توجد هدنة حالياً أو مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الاجانب".

وكانت مصادر أمنية مصرية قد أكدت ان "مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الامريكية اتفقوا على وقف إطلاق النار في جنوب غزة".

وقالت المصادر المصرية ان "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات ويبدأ عند الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق، وأضاف المصدر أن الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ليوم واحد بشكل مبدئي".

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والوقود والغذاء عن غزة طيلة فترة النزاع، قبل أن تستأنف ضخ المياه إلى جنوب القطاع الأحد.

وأدى القصف الاسرائيلي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض في غزة ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد أن حماس احتجزت 155 رهينة، وكان قد أعلن السبت العثور على جثث بعض منهم خلال عمليات توغل محدودة في غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي ان عدد القتلى الاسرائيليين ارتفع الى 1400 شخصاً بينهم 291 جندياً.