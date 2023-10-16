سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل القنصل العام الصيني الجديد لدى كوردستان

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، القنصل العام الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى الإقليم لو جيون.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الصيني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كذلك أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وأشاد القنصل العام الصيني بالتقدم الذي يحرزه إقليم كوردستان في البناء والإعمار، كما قدم ملخصاً عن أعمالهم وأنشطتهم ومشاريعهم في الإقليم، ولا سيّما في مجالات التنمية الاستثمارية والتبادل التجاري والتعليم وحماية البيئة.

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