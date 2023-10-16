حماس تنفي وجود هدنة ونتنياهو يؤكد لا يوجد وقف لاطلاق النار حالياً ولا مساعدات إنسانية

أربيل (كوردستان24)- نفت حركة حماس ما تتداوله وسائل الاعلام عن وجود هدنة أو فتح معبر رفح، بدوره قال رئيس الوزراء الاسرائيلي لا يوجد حالياً وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة.

وقال عضو المكتب المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق "لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام عن هدنة أو فتح معبر رفح".

بدوره قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في بيان له "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".

ويتواصل القصف الإسرائيلي على غزة مع تأكيد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحركة حماس الفلسطينية الإثنين عدم وجود "وقف لإطلاق نار" في القطاع، في اليوم العاشر من حرب أوقعت آلاف القتلى.

وأعلنت إسرائيل الحرب الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حركة حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع تشرين الأول/أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وحشدت إسرائيل قواتها خارج القطاع في ظل توقعات بشن هجوم بري وجوي وبحري يتضمن "عملية برية كبيرة".

وكان الجيش الإسرائيلي دعا سكان شمال غزة (1,1 مليون نسمة) إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، وحضّهم السبت على عدم الإبطاء.

وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس الاثنين "نحن في بداية عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة. لن يكون المدنيون آمنين إذا بقوا هنا".

وعلى مدى الأيام الماضية، سجلت توترات عبر الحدود مع لبنان، أبرزها تبادل قصف بين إسرائيل وحزب الله. وقُتل مدني وجندي إسرائيليين الأحد في هجمات صاروخية من لبنان، فيما نفّذ الجيش ضربات انتقامية وهاجم مواقع للحزب.

وأطلقت حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، بعدما شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وامدادات الغذاء.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما أدّت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل نحو 2750 شخصا، وفق وزارة الصحة في غزة.

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(أونروا) إن "كارثة إنسانية غير مسبوقة" جارية في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني "لم يسمح بدخول قطرة ماء ولا حبة قمح ولا ليتر من الوقود إلى غزة في الأيام الثمانية الماضية".

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز عن أسفها لأن إسرائيل "تربط المساعدات الإنسانية لغزة بإطلاق سراح الرهائن".