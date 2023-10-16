محافظ أربيل: طريق المكفوفين في أربيل هو الأول من نوعه في العراق وكوردستان

أربيل (كوردستان24)- بدء صباح يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، تنفيذ مشروع إنشاء ممرات للمكفوفين بمحاذاة عدد من الشوارع الرئيسية الهامة في أربيل.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمرٍ صحفي: "خصص لهذا المشروع 240 مليون دينار بواقع 15 % من مخصصات رئاسة بلدية أربيل، ويبلغ طول الطريق الخاص بالمكفوفين نحو 4 كم.

وأشار خوشناو إلى أنها، "المرة الأولى في العراق وإقليم كوردستان، التي يتم فيه تنفيذ مشروع من هذا النواع، وهو تخصيص ممرات للمكفوفين، ومن شأنه تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مركز المدينة، ولدينا خطة وبرامج أخرى خاصة بذوي الهمم".

وأضاف، "سيبدأ العمل في إنشاء الطريق من اليوم، وسيكون في خدمة المكفوفين خلال بضعة أيام"، وتابع"نحن في حكومة إقليم كوردستان نؤكد أن جميع طبقات المجتمع لها أهميتها الخاصة بالنسبة لنا ونحن نخدم الجميع ضمن مقدرتنا ودون تمييز".

بدوره قال رئيس الاتحاد الكوردستاني للمكفوفين في مؤتمرٍ صحفي، إن "ما تم القيام به هوعمل مهم جداً وكبير والطريق مهم جدا بالنسبة لنا نحن المكفوفين، ويظهر وجه التحضر في أربيل التي تتجه الآن نحو الحضارة بخطىً حثيثة".