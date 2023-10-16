رئيس حكومة كوردستان يصدر قراراً لصالح طلاب الماجستير الأوائل

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قراراً بإعفاء طلاب الماجستير الثلاثة الأوائل غير المعيّنين، من الرسوم الدراسية بنسبة 100 %.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، إن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وافق على إعفاء طلبة الماجستير الأوائل من الرسوم الدراسية لعام 2023- 2024 بنسبة 100%، لغير المعيّنين.

وأضاف هوراماني في بيانٍ له الاثنين، أن هذا القرار يأتي بعد أن سبق وأعفي بعض الطلبة من الرسوم الدراسية في المرحلة الثانية من القبول، وبقي جزءٌ آخر منهم وهي الدفعة التي وافق رئيس الحكومة على طلبهم.