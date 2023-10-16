ممثل الفاتيكان في القدس يعلن الاستعداد لمبادلة نفسه برهائن لدى حماس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ممثل بابا الفاتيكان في الأراضي المقدسة أنه مستعد لمبادلة نفسه بأطفال إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية رهائن في غزة.

وقال المطران بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، في حديثٍ للصحفيين: "أنا مستعد للمبادلة، أي شيء، إذا كان هذا سيؤدي إلى الحرية، لإعادة الأطفال إلى وطنهم. لا توجد مشكلة. فأنا مستعد بالكامل من ناحيتي".

وأضاف "أول شيء يجب أن نفعله هو محاولة الإفراج عن الرهائن، وإلا لن يكون هناك طريقة لوقف (التصعيد) نحن مستعدون للمساعدة، حتى أنا شخصياً".

وشدد على أنه ومكتبه "لم يجريا حتى الآن أي اتصال مباشر مع حماس" التي هاجمت إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 1300 شخص.

وقال "لا يمكنك التحدث مع حماس الأمر صعب للغاية"، وفق وكالة رويترز.

ويشرف بيتسابالا على أنشطة الروم الكاثوليك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن وقبرص، وهي منطقة تضم ما يقدر بنحو 300 ألف كاثوليكي.

وأردف بيتسابالا قائلاً إن نحو ألف مسيحي لجأوا للكنائس في شمال غزة بعد أن دُمِّرت منازلهم في غارات إسرائيلية.

وأضاف "لا يعرفون إلى أين يذهبون لأن التنقل أمر خطير".