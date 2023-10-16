أمن

ممثل الفاتيكان في القدس يعلن الاستعداد لمبادلة نفسه برهائن لدى حماس

author_image Kurdistan24 اربیل
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
الشرق الاوسط بابا الفاتيكان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ممثل بابا الفاتيكان في الأراضي المقدسة أنه مستعد لمبادلة نفسه بأطفال إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية رهائن في غزة.

وقال المطران بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، في حديثٍ للصحفيين: "أنا مستعد للمبادلة، أي شيء، إذا كان هذا سيؤدي إلى الحرية، لإعادة الأطفال إلى وطنهم. لا توجد مشكلة. فأنا مستعد بالكامل من ناحيتي".

وأضاف "أول شيء يجب أن نفعله هو محاولة الإفراج عن الرهائن، وإلا لن يكون هناك طريقة لوقف (التصعيد) نحن مستعدون للمساعدة، حتى أنا شخصياً".

وشدد على أنه ومكتبه "لم يجريا حتى الآن أي اتصال مباشر مع حماس" التي هاجمت إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 1300 شخص.

وقال "لا يمكنك التحدث مع حماس الأمر صعب للغاية"، وفق وكالة رويترز.

ويشرف بيتسابالا على أنشطة الروم الكاثوليك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن وقبرص، وهي منطقة تضم ما يقدر بنحو 300 ألف كاثوليكي.

وأردف بيتسابالا قائلاً إن نحو ألف مسيحي لجأوا للكنائس في شمال غزة بعد أن دُمِّرت منازلهم في غارات إسرائيلية.

وأضاف "لا يعرفون إلى أين يذهبون لأن التنقل أمر خطير".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف